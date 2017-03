Si Icardi no fuera marido de Wanda, jugaría ante Chile (Por Cherquis Bialo*) Imaginemos que alguien en nombre del plantel impugnare a un jugador a convocar. ¿Cuál sería la respuesta que dejara a salvo el liderazgo del técnico?. Si accede, resultará fácil presa de cualquier otra presión futura. Y si no aceptare, quedará en un virtual enfrentamiento con el grupo. Sin que jamás lo hayan confesado ni Alejandro Sabella, ni el Tata Martino, ni ahora el Paton Bauza, la mejor manera de evitar cualquier diferencia es no hablar internamente sobre el tema. Lo que resultará inevitable será la recurrente pregunta periodística. Se sabe que la convocatoria a Icardi es una demanda de manual. "¿y?, ¿para cuando Icardi?". Toda la Info